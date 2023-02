Attivato questa mattina il Centro Operativo Comunale a Capo d’Orlando con un’ordinanza sindacale, al fine di assicurare sul territorio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione per le avverse condizioni meteo previste per oggi, venerdì 10 febbraio.

Il servizio di Protezione Civile locale ha già registrato danni agli arredi urbani sul Lungomare Andrea Doria e nelle aree urbane più vicine al litorale.

Numerosi sono stati i pali della pubblica illuminazione stradale abbattuti dalle raffiche di vento della scorsa notte (nella foto di seguito uno di questi nella piazzetta di San Pio in Via Lucio Piccolo).

La locale squadra di tecnici comunali e del Volontariato di Protezione Civile è sul territorio in queste ore per accertare ulteriori danni e per effettuare controlli di prevenzione.

Anche la facciata della Caserma dei Carabinieri, in Contrada Santa Lucia, ha subito lievi danni con il distaccamento di parte della copertura (foto in copertina).

Disagi anche a San Gregorio dove la mareggiata ha trasportato sabbia sulla sede stradale per piccolo borgo di pescatori e le stazioni di sollevamento fognario poste sulla litoranea sono messe a dura prova dalle alte onde spinte dal vento di tramontana.