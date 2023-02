Rometta – Spazio alla cultura al comune di Rometta. Dopo l’enorme successo del Cenacolo Letterario, che ogni estate incanta gli spettatori nel meraviglioso scenario di Villa Marina, l’associazione Vivi Rometta, insieme all’Amministrazione, ha pensato ad un’altra iniziativa.

“Il Libro del mese” è il nome del progetto che l’Associazione Vivi Rometta sta ideando insieme alla libreria “Libratevi”, e con il patrocinio del comune di Rometta. Di cosa si tratta? Ogni primo venerdì del mese presentare un libro. Insomma una sorta di appuntamento fisso con la cultura, allo scopo di divulgare sapere e conoscenza.

Soddisfatto il Sindaco Nicola Merlino che, da uomo di cultura, ha sempre appoggiato questo tipo di iniziative. “Vivi Rometta, che già insieme all’Amministrazione comunale, ormai da sei anni, in tutte le estati, nella nostra bellissima villa Martina, realizza il “Cenacolo letterario”, nel corso del quale sono stati presentati già oltre quaranta libri, insieme alla libreria “Libratevi”, e con il patrocinio del comune di Rometta, sta per iniziare un altro interessante percorso letterario: il libro del mese.

Con la prospettiva di presentare, ogni primo venerdì di ogni mese, un libro, con la pretesa di voler divenire, per tutti gli amanti della lettura, un appuntamento fisso. Iniziativa che affianca l’ormai tradizionale appuntamento estivo del “Cenacolo letterario”. Un grande ringraziamento alla sig.ra Maria Grazia Perrone della libreria “Libratevi” ed all’avv. Pasquita Patti, presidente di Vivi Rometta, per la disponibilità manifestata e subito messa in pratica. Venerdì, 3 marzo, pertanto, dovrebbe iniziare anche questa affascinante avventura nel mondo dei libri.”