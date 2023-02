Pace del Mela – Un dolore devastante, che arriva così, all’improvviso, senza nemmeno bussare alla porta di una quotidianità che non ti aspetti possa essere frantumata in pochi secondi. Manca il fiato, mancano le parole per scrivere quanto Pace del Mela oggi sia sgomenta per la scomparsa di Francesca Parisi, morta ieri sera sulla Nazionale di Giammoro dopo essere stata travolta da un’auto.

A Pace del Mela il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. La data non si conosce ancora perché sul corpo della donna potrebbe essere eseguita l’autopsia. Il lutto cittadino è stato disposto il Sindaco Mario La Malfa. “Francesca era una persona semplice e conosciuta da tutti. Un altro sorriso che mancherà alla nostra comunità”, ha dichiarato il Primo Cittadino pacese che ha rivolto, a nome proprio e dell’Amministrazione Comunale, il cordoglio della Cittadinanza ai familiari, per l’improvvisa scomparsa “della nostra concittadina Francesca Parisi”.

Un sentimento condiviso da molti. Chi conosceva Francesca oggi piange la scomparsa di una persona voluta bene e apprezzata. Era originaria di Condrò, piccola comunità che oggi è devastata dalla sofferenza. Il Sindaco Giuseppe Catanese ha rivolto anche lui un pensiero ai familiari, ricordando questa figlia condronese. Le riflessioni rivolte a Francesca sono centinaia. La ricordano come una donna “meravigliosa e solare”, sempre col sorriso sulle labbra e pronta ad aiutare gli amici. Lavorava in un’agenzia di vigilanza proprio a Pace del Mela. Il marito, Stefano Parisi, è vigile urbano nel Comune di Santa Lucia del Mela. Matteo Sciotto, Deputato regionale e Sindaco di Santa Lucia si è stretto al dolore dei familiari: “Mi è giunta una bruttissima notizia; sono vicino al nostro vigile urbano Stefano Barbera per la morte prematura e violenta della moglie Francesca Parisi, vittima di auto pirata.”

Era una sera come tante altre e Francesca pare stesse attraversando la strada in quel tratto della nazionale, poco distante dall’incrocio con via Palmiro Togliatti, dove insistono parecchi negozi. La sua abitazione si trova nelle vicinanze. Un’auto l’ha travolta. Inutile la corsa del 118: il suo cuore ha smesso di battere già prima dell’arrivo al “Fogliani” di Milazzo. Il conducente del Ford Fiesta, poco dopo l’incidente, è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, agli ordini del capitano Andrea Maria Ortolani, in un comune limitrofo. E’ indagato adesso per omicidio stradale.

Tutta Pace del Mela oggi piange.