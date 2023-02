Il provvedimento interessa il tratto dal km. 21+500 al km. 31+500 (incrocio con S.P. 110)

La Città Metropolitana di Messina – III Direzione Viabilità Metropolitana – con l’ordinanza n. 06/2023 ha disposto la chiusura al transito di un tratto della S.P. 122 pattese, dal km. 21+500 al km. 31+500 (incrocio con S.P. 110) nel territorio di San Piero Patti, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, dal 09/02/2023 e fino al cessare delle situazioni di criticità.

Il provvedimento di cui sopra è reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso) come previsto dal D.Leg.vo 285/92 e ss.mm.ii. a cura dei Comuni in indirizzo, qualora gli stessi ritengano che sussistano problemi di pubblica incolumità. In caso di emergenza verrà garantito, se possibile, il transito per i mezzi di soccorso e per i residenti.