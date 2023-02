Sono stati affidati all’impresa Eurovega Costruzioni Srl, per un importo complessivo di 618.106,47 euro, i lavori per il rifacimento della rete fognante nella località di San Gregorio, porto turistico, villa Bagnoli, borgo San Gregorio centro abitativo.

Il finanziamento, secondo il Sindaco Franco Ingrillì, servirà per mettere finalmente un’importante tassello per quanto riguarda i lavori pubblici. “Stiamo lavorando sodo sotto tanti punti di vista e non vi nascondo che ci sono molte cose sulle quali vi aggiornerò nelle prossime settimane” scrive su Facebook il primo cittadino.

Intanto con una determina è stato anche nominato il responsabile della Direzione dei Lavori per l’importante opera.

Direttore Lavori sarà l’Architetto Mario Sidoti Migliore, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Capo d’Orlando e Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/RUP. Ispettori di cantiere nominati il Geom. Antonino Daniele Crascì, ed il Geom. Nicolino Sanfilippo, entrambi dipendenti comunali.