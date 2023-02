Palermo – E’ indimenticabile Fratel Biagio Conte. Indimenticabile come la sua grandissima opera a beneficio dei deboli, dei bisognosi, degli ultimi. Da domenica prossima, quando verrà inaugurato, anche un murales immenso ricorderà la sua missione su questa terra.

“Quello che rimane dopo una mareggiata” è il titolo dell’opera dedicata al missionario laico, realizzata dall’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri su commissione di Don Ugo Di Marzo, parroco della comunità pastorale Roccella-Sperone. L’opera riprende uno scatto del fotografo Massimiliano Ferro.

Il murales, in fase di ultimazione, sorgerà in un luogo che ricorda il grande legame tra Fratel Biagio e lo Sperone. Proprio qui, in Via Giuseppe Di Vittorio, il missionario piantò una croce nel 1992, quando cominciò la sua attività.

FOTO: Facebook