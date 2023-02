Pace del Mela – C’è dolore, tanto dolore a Giammoro per la scomparsa di Francesca Parisi, la donna che è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 18,15, lungo la Via Nazionale.

Francesca Parisi, 58 anni, viveva proprio a Giammoro. Il marito, Stefano Barbera, è un Vigile Urbano della vicina Santa Lucia del Mela. Le due comunità stasera sono avvolte nel dolore. C’è incredulità e sgomento a Giammoro per la scomparsa improvvisa di Francesca. In tanti la ricordano sui social.

In primis arriva il cordoglio dell’Amministrazione luciese: “L’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza sono vicine al nostro vigile urbano Stefano Barbera per la morte prematura della moglie Francesca Parisi.” Alle condoglianze si è aggiunto anche in Sindaco, On. Matteo Sciotto.

L’incidente è avvenuto nella serata di oggi lungo la via Nazionale, all’incrocio con via Palmiro Togliatti. Sono stati vani gli sforzi dei sanitari del 118 per strapparla alla morte: il suo cuore ha smesso di battere