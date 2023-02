Il movimento politico culturale “Vivere Villafranca 2.0” nato lo scorso mese di luglio, coordinato dall’ex sindaco di Villafranca Piero La Tona avvia il “Primo corso di formazione politica” .

Il movimento che include diversi iscritti tra cui gli amministratori in carica Nino Costa (Vice Sindaco), Riccardo Ramuglia (Presidente del Consiglio Comunale), Letizia Bonanno e Salvatore Micali (Consiglieri comunali), è rivolto a tutti coloro, in primis giovani, che vogliano conoscere il funzionamento della pubblica amministrazione, acquisire strumenti utili ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita politica, conoscere come si costruisce una programmazione economica, territoriale, sociale, culturale e sportiva, comprendere a fondo il ruolo delle istituzioni – in particolari locali – e sviluppare competenze utili a dare un contributo di crescita alla comunità in cui vivono ed operano.

Gli incontri programmati saranno sette e si svolgeranno in un periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di giugno del 2023 con cadenza quindicinale.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: Ordinamento enti locali in Sicilia – Il ruolo del consigliere comunale e dell’amministratore locale – La programmazione finanziaria di un Comune (bilanci annuali, piani di riequilibrio, Pnrr) – La programmazione urbanistica del territorio – La Programmazione economica territoriale (area industriale – artigianale – commercio- attività ricettive e ristorative) con testimonianze degli imprenditori locali – Ambiente e Rifiuti – Scuole e servizi sociali (edilizia scolastica – servizi di zona ecc.) – Sport, Turismo e Cultura (impianti sportivi, Pro Loco, tradizioni locali).

I relatori spaziano da funzionari comunali esperti sulle tematiche citate a professionisti dei vari settori che hanno maturato esperienze dirette nel campo dell’amministrazione pubblica.

Oltre agli stessi componenti del movimento politico che si occuperanno delle tematiche di loro interesse tra i relatori sono previsti interventi del Sindaco di Messina Federico Basile che per la sua lunga esperienza di revisore dei conti tratterà della programmazione economico finanziaria di un ente locale, Salvatore Mondello Vice Sindaco del Comune di Messina che tratterà della programmazione urbanistica, Fabio Pagano consigliere parlamentare presso l’Assemblea regionale siciliana che si occuperà di ordinamento degli enti locali. In calendario anche testimonianze di imprenditori locali che racconteranno le loro esperienze sul territorio con particolare riferimento all’area artigianale ed industriale di Villafranca Tirrena. Il Corso di formazione politica sarà presieduto da Piero La Tona in qualità di coordinatore del Movimento Vivere Villafranca 2.0, gli incontri moderati da Ezio Olivo, componente del movimento e responsabile del corso.

“Non ho mai compreso né condiviso – ha dichiarato Piero La Tona coordinatore del Movimento – il motivo per il quale per svolgere qualunque mestiere o professione necessiti studiare mentre per avere incarichi politici ciò non debba servire. Noi crediamo che per avvicinarsi alla politica ci vogliano passione, capacità relazionali e di ascolto dei bisogni della gente, ma per dare un contributo vero all’amministrazione di un territorio bisogna possedere le competenze necessarie per avere il coraggio e la capacità di fare scelte giuste nell’interesse della comunità che si amministra.”