Pace del Mela – Incidente mortale questa sera a Giammoro, lungo la Via Nazionale. A perdere la vita una donna di 58 anni. La tragedia è avvenuta poco prima dell’incrocio con la via Palmiro Togliatti.

Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la donna che stava attraversando la strada. Quindi la corsa in ospedale, che purtroppo si è rivelata inutile. La sfortunata 58enne è infatti spirata durante il trasporto. Secondo quanto si apprende, il conducente dell’auto che ha colpito la donna non si sarebbe fermato.

E’ stato rintracciato poco dopo in un Comune vicino dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, agli ordini del capitano Andrea Maria Ortolani, che hanno eseguito anche tutti i rilievi sul luogo della tragedia. Adesso il conducente del mezzo si trova in caserma per le analisi di rito.