Floresta – Anche nella giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Floresta rimarranno chiuse, visto il perdurare dello stato di allerta e con l’emergenza neve, che si è abbattuta in enorme quantità nel paese montano.

Il Sindaco Antonio Stroscio ha informato la popolazione che le condizioni meteo odierne non consentono la pulizia delle strade interne, e le forti raffiche di vento creano accumuli di neve, in alcuni tratti anche oltre un metro.

Il primo cittadino di Floresta ha evidenziato che oggi i Vigili Urbani e i dipendenti sono stati in giro a sincerarsi delle condizioni della popolazione, soprattutto delle persone anziane, e a verificare eventuali necessità. Il Sindaco in prima persona, insieme ad alcuni volontari dei fuoristrada Nebrodi Off Road, è andato in giro a soccorrere le tante persone rimaste bloccate sulla neve.

Diverse difficoltà sono state registrate nel transito della Strada Statale 116, con numerosi mezzi dell’ANAS che stanno facendo il possibile per contrastare non solo le abbondanti nevicate, ma anche gli accumuli di oltre un metro di neve, nei due lati del paese esposti alle forte raffiche di vento.

“Un particolare ringraziamento va anche ai Carabinieri di Floresta, – afferma il Sindaco Stroscio – che hanno soccorso diverse vetture rimaste bloccate sulla neve. Rimane lo stato di allerta e anche domani dunque le scuole rimarranno chiuse, rimaniamo a disposizione della comunità. Si sono verificati anche alcuni problemi di luce e l’ENEL è pronta ad intervenire”.

Anche nel Comune di Galati Mamertino è stata disposta, nella giornata di domani, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a causa delle avversità atmosferiche e per il rischio idraulico ed idrogeologico.