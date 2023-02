Contribuire a migliorare il sistema calcio dilettantistico sulla scorta del lavoro intrapreso dal Presidente Regionale Sandro Morgana con le società di Eccellenza e Promozione.

Con questo obiettivo, la delegazione di Barcellona Pozzo di Gotto e la Sezione A.I.A. hanno predisposto due incontri fra arbitri e dirigenti società/allenatori e capitani dei calciatori partecipanti a tutti i Campionati della L.N.D. (C11 – C5), per approfondire e rafforzare il rapporto di collaborazione tra le parti al fine, anche, di debellare la violenza sui campi da calcio. Gli incontri saranno dislocati in due giornate in maniera da venire incontro alla territorialità delle società.

Il primo si terrà a Barcellona Pozzo di Gotto presso la sezione A.I.A sita in via Carducci n. 76, nella giornata del 13 Febbraio alle ore 17,30, dove sono invitate ad intervenire tutte le società che risiedono nel territorio compreso tra il Comune di Merì e di Gioiosa Marea.

Mentre il secondo incontro è stato programmato a Sant’Agata di Militello presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore in via Medici n. 411/A, giorno 20 febbraio alle ore 17,30. In questo caso ad intervenire dovranno essere le società appartenenti nel territorio compreso tra il Comune di Brolo e di Tusa.

L’obiettivo è quello di promuovere, al di fuori della attività in campo, un proficuo scambio di idee e opinioni per migliorare sempre più le relazioni far le varie ‘squadre’ impegnate nelle varie categorie. Conoscersi, condividere, discutere è necessario per un corretto sviluppo della disciplina, per un continuo impegno, in maniera da debellare qualsiasi forma di violenza che ne danneggia l’immagine di questa disciplina sportiva. I rapporti tra arbitro, giocatori e società sono sempre delicati, ma è un comune dovere quello di uscire ogni volta tutti vincitori, al di là del risultato.