L’implementazione dei sistemi di video sorveglianza a piazza Cairoli, l’intensificazione dei servizi di controllo da parte dell’Arma dei Carabinieri attraverso le pattuglie appiedate e l’attivazione da parte della Polizia di Stato di un presidio mobile di controllo del territorio tramite un camper operativo anche nelle fasce serali nei giorni di venerdì e sabato sono alcune delle misure aggiuntive disposte dalla prefettura per porre un freno ai diversi episodi di violenza che si sono registrati negli ultimi mesi nel cuore di Messina.

Problematiche che sono state affrontate nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si sono svolte in Prefettura il 9 e 28 novembre, il 12 dicembre e lo scorso 11 gennaio alla presenza, tra l’altro del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Messina, nonché in data 27 gennaio u.s. con l’ulteriore partecipazione di Confcommercio e Confesercenti.

Per quanto concerne Villa Dante, invece, è stata richiesta l’implementazione dell’illuminazione all’Amministrazione Comunale, che sta valutando appositi interventi nelle more del completamento dei lavori di riqualificazione della predetta struttura.