“Quando vivi un giorno bello ridi e pensami”, canta Ultimo, in gara al Festival di Sanremo 2023. Un verso con una gigantesca carica emotiva, ispirato alla magia, all’incanto ed alla quiete di un’alba vissuta alle Isole Eolie quando, la scorsa estate, il cantautore romano è stato in vacanza tra Capo d’Orlando ed il meraviglioso arcipelago.

Ad accompagnare Ultimo in terra ligure c’è ovviamente il suo amico e stretto collaboratore Felice Ragona, 26enne orlandino esperto di social media e marketing digitale e tra i fondatori di “Ultimo Records”, l’etichetta discografica indipendente attraverso la quale Niccolò Moriconi rilascia tutti i suoi lavori.

Tornando al brano in gara… “Alba” è stata composta a fine agosto in un piccolo porticciolo eoliano. È una canzone profonda ed emozionante, perfettamente compatibile con lo stile del cantautore romano.

Era stato lo stesso giovane cantautore a spiegarlo sui suoi canali social: “Ho fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita, in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto… un mese esatto dalla chiusura del tour. Avevo in testa una strofa scritta qualche anno fa e ho come sentito che quello sarebbe stato il momento perfetto per scrivere tutto il resto. È stato un po’ come se la canzone fosse venuta a cercarmi. Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti”.