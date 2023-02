Riflettori puntati sul comune di Tortorici da parte della Corte dei Conti regionale, in particolare sugli sviluppi del dissesto finanziario dell’ente deliberato nell’ottobre 2016.

La sezione di controllo della Corte dei Conti siciliana, essendo trascorsi più di sei anni dal primo dissesto, cui ha fatto seguito quello dello scorso giugno, e vista la mancata chiusura della procedura con l’adozione del relativo rendiconto, ha infatti chiesto una relazione dettagliata al sindaco, al revisore dei conti ed all’organo straordinario di liquidazione.

Il sindaco Carmelo Rizzo Nervo, primo cittadino già all’epoca del dissesto 2016, dovrà quindi relazionare entro 30 giorni sull’attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del tempo. L’organo di liquidazione dovrà riferire sullo stato delle attività svolte mentre il revisore dei conti dovrà fornire copia delle relazioni trimestrali inviate al consiglio comunale e delle eventuali segnalazioni.

“Sarà un’occasione, come auspicato, per un confronto con la Corte dei Conti cui insieme al sindaco chiederemo audizione per prospettare il nostro piano di risanamento”, ha detto il presidente del consiglio comunale Dario Paterniti.

Sugli esiti del default dichiarato nel 2016, infatti, si erano concentrate anche le attenzioni del consiglio comunale da poco insediatosi che nei mesi scorsi ha approvato un atto di indirizzo per il riesame delle condizioni che portarono a giugno 2022 alla delibera di dissesto da parte della commissione straordinaria. Un atto di indirizzo finalizzato all’eventuale annullamento proprio del secondo dissesto.