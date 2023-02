Longi – E’ stata prorogata fino alle ore 14:00 del 20 Febbraio 2023 la presentazione delle domande del Servizio Civile Universale, che coinvolge i progetti dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi formata dai paesi di Longi, Mirto e Frazzanò.

Anche quest’anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando, per la richiesta di operatori volontari da impiegare in progetti riferiti a programmi di intervento di Servizio Civile.

Nel caso dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi sono stati finanziati 3 progetti: “Giovani per il futuro“, a fianco dei bambini per un’educazione accessibile dentro e fuori la Scuola, “Obiettivo Rischio Zero“, tra natura e cultura (tuteliamole per valorizzarle), e “La storia di tutti, i tesori di ciascuno“, tra ambiente, arte e cultura per un futuro possibile.

Il progetto “Giovani per il futuro” avrà una durata di 12 mesi e coinvolgerà 4 giovani di Longi, 4 di Mirto e 4 di Frazzanò (il progetto verrà attuato anche nei paesi di Galati Mamertino e di Capri Leone), “Obiettivo Rischio Zero” si basa sul settore della Protezione Civile e impegnerà 4 ragazzi di Longi, 4 di Mirto e 4 di Frazzanò (i posti disponibili saranno 6 nel Comune di Capri Leone e 12 in quello di Galati Mamertino), mentre il progetto “La storia di tutti, i tesori di ciascuno” riguarderà sempre lo stesso numero di giovani dei 3 Comuni coinvolti e verrà attivato anche a Brolo.