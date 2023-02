L’allerta meteo rossa diffusa ieri pomeriggio dalla Protezione civile per la giornata di oggi si è concretizzata nella zona ionica in un’emergenza mareggiate.

Proprio a causa delle alte onde stamattina è stato necessario chiudere per qualche ora al traffico, in entrambe le direzioni, la SS114 “Orientale Sicula”. All’altezza di santa Margherita la strada è stata letteralmente allagata dall’acqua del mare in tempesta. Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas e le forze dell’ordine che hanno collaborato per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità che è ripresa intorno alle 9.30 con qualche rallentamenti. Invasa la strada dal mare anche Giardini Naxos e Alì Terme dove le onde hanno raggiunto anche i vicoli che collegano la spiaggia con la Statale 114 nei comuni di Itala e Scaletta Zanclea.

Disposta la chiusura del lungomare a Mazzeo, Letojanni, Sant’Alessio Siculo, Furci Siculo e Alì Terme. Qui i detriti trasportati dal mare e l’acqua che non è defluita hanno reso impercorribili le strade. In altri casi è stato deciso di interdire la circolazione a scopo precauzionale visto che tanti automobilisti continuavano a passare e in alcuni casi si fermavano per realizzare video o scattare foto. Anche sul lungo mare di Santa Teresa di Riva la mareggiata ha riversato nel tratto centrale sabbia e detriti vari.

È stata dirottata la circolazione in direzione Catania sulla Ss 114. Disagi anche a Roccalumera, per la sabbia che si è depositata lungo le carreggiate più vicino al mare. Si registrano allagamenti anche a Nizza di Sicilia.