Si aprirà in Corte d’Assise il prossimo 3 marzo il nuovo processo di primo grado nei confronti del 58enne Luigi De Domenico, accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, accusato di averle contagiato la sieropositività senza mai rivelarlo.

La vittima è l’avvocata messinese 45enne che poi morì di Aids, proprio perché non si riuscì a curare sconoscendo la causa della sua malattia. La data nuova è stata fissata dal presidente della corte d’assise Massimiliano Micali dopo che a dicembre la corte d’appello aveva annullato la sentenza di primo grado per un cavillo giudiziario riguardante i raggiunti limiti di età di uno dei giurati. La corte d’appello ha accolto l’istanza del difensore di De Domenico, l’avvocato Carlo Autru Ryolo, disponendone l’immediata scarcerazione e concedendogli gli arresti domiciliari a Messina.

Nel nuovo processo che si aprirà a marzo saranno, com’è accaduto in questi anni, legali di parte civile, gli avvocati Bonni Candido ed Elena Montalbano, che rappresentano la sorella dell’avvocata deceduta, da cui partì tutto dopo la denuncia presentata in Procura sulla vicenda, e i genitori della donna. “Dal dispositivo della sentenza si evince con chiarezza che la posizione dell’imputato non è stata valutata nel merito – avevano affermato i legali della famiglia dell’avvocato morto per Hiv-. Si tratta solo di un annullamento dovuto al fatto che due componenti la corte avevano superato i 65 anni d’età. Le argomentazioni su cui si fonda la sentenza di condanna di primo grado non sono state evidentemente prese in esame. Si ricelebrerà il processo e saremo pronti a difendere le nostre posizioni nei medesimi termini con cui lo abbiamo fatto in primo grado”.