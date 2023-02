San Marco d’Alunzio – Torna alla grande il Carnevale Aluntino, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, con la sfilata dei carri allegorici, le maschere e il divertimento per bambini.

Il cartellone del Carnevale 2023 prenderà il via Giovedì 16 Febbraio con l’evento “It’s Carnival Time“, presso il Beverly Bar, con canti, balli e degustazioni in compagnia di Christophe Monastra; invece Venerdì 17 Febbraio sarà la volta del Laboratorio per bambini – Carnival Party, a cura dell’Associazione “Suono e Musica”, che si svolgerà dalle ore 17:30 nell’Auditorium Santa Maria dei Poveri.

Sabato 18 Febbraio si terrà il Carnevale dei bambini con il carro allegorico “I Minions“; alle ore 15:00 è prevista la partenza da Piazza Padre Maestro e l’arrivo sarà in Piazza Aluntina. La manifestazione si concluderà presso l’oratorio di Santa Maria dei Poveri, con l’animazione dell’Associazione “Marameo“. Dalle ore 23:00 la musica sarà protagonista con il Carnival Party al Ristorante “La Fornace”, con il dj set Simon Lebon.

Domenica 19 Febbraio sfileranno per le vie del Comune aluntino i carri allegorici, con la partenza alle ore 15:00 dalla Via Piano San Marco (Tempio d’Ercole) e la conclusione in Via Gebbia. La giornata di Lunedì 20 Febbraio sarà dedicata ai bambini con il Carnival Party, nella sede dell’Associazione Corpo Musicale Aluntium. Infine Martedì 21 Febbraio da Piazza Padre Maestro partirà un’altra sfilata dei carri allegorici, con la conclusione in Via Gebbia.