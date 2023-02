Messina – Aumentano i casi di violenza tra i giovanissimi nella nostra città. A tal punto che diversi sono stati i tavoli del comitato per l’ordine e la sicurezza che si sono tenuti in Prefettura proprio per mettere un freno ad un fenomeno che si deve impedire sul nascere possa assumere dimensioni più preoccupanti.

Diversi episodi di violenza ai danni di ragazzini sono stati denunciati e crescono le attenzioni delle forze dell’ordine con il primario obiettivo di porre subito un freno a una realtà che non ha precedenti a Messina. Soprattutto in quello che da sempre è considerato il salotto buono della città.

L’inaugurazione della caserma dell’Arma ha di fatto solo “spostato” la zona dove si registrano scazzottate, atti di bullismo, spesso da parte di gruppi ai danni di singoli. Molti i giovani che hanno smesso di frequentare la zona per paura di diventare bersaglio di pochi. Per riportare la situazione alla normalità si è pensato di posizionare un presidio fisso della polizia di Stato. Il camper bianco azzurro sarà collocato nella parte più a monte della piazza in modo da essere ben raggiungibile e visibile da tutti.

Confermata anche la presenza della polizia municipale con gli agenti a bordo dei monopattini elettrici che fanno la spola in lungo e in largo il perimetro della zona per tenere sotto controllo la zona. FOTO: ARCHIVIO