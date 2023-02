Scuole chiuse anche a Sant’Angelo di Brolo e Ficarra. Attivati COC

I Sindaci chiedono ai propri cittadini massima attenzione e di non uscire dalle proprie abitazioni se non per motivi di necessità.

- Antonio Puglisi Tempo di lettura: 1 minuto

Il Sindaco di Sant’Angelo di Brolo Francesco Paolo Cortolillo ha emesso l’ordinanza n° 8 del 08/02/2023 per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi 9 febbraio. Inoltre è stato sospeso per oggi il servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale. Tale decisione, comunicata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brolo, Ficarra e Sant’Angelo di Brolo, si è resa necessaria, secondo il primo cittadino, per il livello di allerta diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile “rosso” con corrispondente stato di allarme. Nel bollettino diffuso dal DRPC si avvisa di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, per condizioni meteorologiche avverse per l’area geografica (Zona A). Nella sua ordinanza Cortolillo aggiunge che “I cittadini sono invitati ad adottare ogni opportuna precauzione e protezione ed a non uscire dalle proprie abitazioni se non per motivi di necessità”. L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo di Brolo, al fine di mitigare i rischi derivanti dall’allerta meteo, ha anche attivato il Centro Operativo Comunale (COC). Stessa ordinanza anche per Basilio Ridolfo Sindaco di Ficarra. Scuole chiuse e attivazione COC. Leggi anche Le Strutture Sanitarie Convenzionate siciliane annunciano quattro giorni di sciopero Meteo – E’ il giorno dell’allerta meteo rossa, piogge e venti forti

