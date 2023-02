Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha concesso un finanziamento di 257mila euro al comune di Gioiosa Marea per la sostituzione della pompa di calore e la sistemazione dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione dell’auditorium comunale “Franco Borà”.

Si tratta di un vero e proprio intervento di efficientamento energetico che consentirà di migliorare la funzionalità dell’impianto contenendo i consumi energetici.

Il finanziamento è stato erogato nell’ambio dell’Avviso “Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali”.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giusi La Galia, dall’intera Amministrazione e dal Consiglio Comunale per un finanziamento “atteso e fondamentale per migliorare l’accoglienza di una struttura che è centrale nelle iniziative culturali e di intrattenimento della nostra città, oltre che riferimento per le scuole e le associazioni non solo di Gioiosa Marea.

Ottimizzando la funzionalità degli impianti potremo sfruttare al meglio la fruizione dell’auditorium intensificando l’organizzazione di manifestazioni di qualità e di grande richiamo come attività teatrali, musicali, di danza e spettacolo, convegni, conferenze ed esposizioni. Puntiamo al rilancio di questa struttura che dovrà diventare un contenitore culturale di ampio respiro”