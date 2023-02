Messina – Ennesimo incidente lungo la tangenziale della A18, tra gli svincoli di Tremestieri e San Filippo.

Protagonista un tir il cui conducente, al km 2,400, mentre viaggiava in direzione Catania, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo. Il mezzo pesante, attraversando il bypass, è finito sulla carreggiata opposta.

Ha poi finito la sua corsa in direzione Palermo in una scarpata. Nessun ferito. Qualche rallentamento al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante