Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha stanziato la somma di 3.000 euro, da inserire nel Bilancio di previsione dell’anno in corso, per l’organizzazione delle iniziative relative al Carnevale 2023.

La decisione dell’Amministrazione galatese si basa sul fatto che l’ente comunale ha tra le sue finalità quelle di assumere, promuovere e sostenere, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio, attività ricreative quali le manifestazioni carnevalesche, in quanto esse costituiscono un’occasione di svago, un momento di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale, e un elemento di richiamo turistico.

Le sfilate del Carnevale Galatese (nella foto una delle ultime edizioni, prima della pandemia da Covid-19) sono previste tra Domenica 19 e Martedì 21 Febbraio 2023, con intrattenimenti nelle piazze principali del paese, al fine di allietare la comunità coinvolgendo giovani, bambini e visitatori. Negli scorsi anni i giovani galatesi hanno realizzato diversi carri e hanno indossato vari abiti carnevaleschi tipici; una grande attrazione è stata quella del Pala San Giacomo, nella centralissima Piazza del centro cittadino, che sta per essere fissato anche quest’anno.

La cifra fissata per la realizzazione del Carnevale 2023 è stata assegnata al Responsabile del settore, affinché provveda a tutti gli atti consequenziali; la deliberazione della Giunta Comunale dovrà poi essere notificata alla Polizia Municipale, per gli adempimenti di conseguenza, ivi compresa la comunicazione ai Carabinieri per l’ordine pubblico.