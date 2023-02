Scuole chiuse anche a Catania, come disposto dal Commissario Straordinario del Comune, Piero Matteo. I plessi non apriranno a seguito dell’avviso di rischio idrogeologico e idraulico rosso diramato dalla Protezione Civile Regionale per la Sicilia Orientale.

Interdette anche le aree pubbliche potenzialmente a rischio, quali parchi, giardini pubblici e cimiteri. L’Amministrazione Comunale ha raccomandato alla cittadinanza di limitare gli spostamenti solo ai casi strettamente necessari e di tenere la massima prudenza alla guida dei veicoli, rimanendo lontani dai corsi d’acqua.

Scuole chiuse per due giorni a Enna. Domani e dopodomani le scuole, l’Università, gli enti di formazione rimarranno chiusi per i disagi nei trasporti causati dalla presenza della neve. E’ quanto ha disposto il sindaco Maurizio Dipietro. La Protezione Civile è già al lavoro con mezzi spargi sale nelle principali strade e la circolazione è rallentata.