In molti comuni italiani stanno sorgendo le panchine della gentilezza. Panchine viola realizzate da insegnanti, alunni o cittadini che riportano frasi positive per promuovere atti di gentilezza mettendo sempre al centro bambini e ragazzi, con l’intento di favorirne il benessere e la crescita.

Anche il comune di Venetico ha aderito con entusiasmo e partecipazione a questa lodevole iniziativa. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione dell’associazione CLUB SOROPTIMIST GALLO_NICETO con la sua presidente Mirella Cirilli, della Lute di Venetico con la responsabile Nella Trimarchi

e dall’ ANPE, Associazione Nazionale Pedagogisti con la sua presidente regionale Maria Luisa Pino.

Anche Venetico diventerà parte del progetto Messina Provincia Gentile, ideato e proposto dall’ ambasciatrice di gentilezza Katia Gussio, volontaria dell’associazione COR ET AMOR DI IVREA.

Sabato 11 febbraio con inizio alle 16:30, verranno ufficialmente inaugurate due panchine della gentilezza una in via Nauloco presso il Lungomare di Venetico Marina e l’altra in Piazza Condor. A seguire presso la sede della Lute, sita in piazza Condor, si terrà un incontro di riflessione sull’argomento della gentilezza. Gli attori del Laboratorio Teatrale della Lute leggeranno alcuni brani sulla gentilezza. Seguiranno i saluti istituzionali e un rinfresco.

La panchina viola non farà diventare più gentili le persone, ma ricorderà a tutti i passanti l’importanza di esserlo sempre.