Prima seduta del Consiglio Regionale di Anci Sicilia questa mattina al San Paolo Palace di Palermo con l’insediamento del neopresidente Paolo Amenta e i componenti del consiglio regionale.

I componenti dell’organo di governo politico dell’Associazione, designati lo scorso 31 gennaio nel corso dell’XII Assemblea Congressuale, hanno rinnovato la fiducia ad Alvano che rimarrà in carica fino al 2028 come segretario generale.

Durante i lavori, sono stati eletti anche i componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato direttivo. Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, è stato eletto vicepresidente. Il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, è stato indicato quale membro del comitato direttivo.

“Ringrazio i colleghi sindaci – ha affermato Danilo Lo Giudice – per la fiducia accordatami e auguro a tutti noi un buon lavoro. Come sempre, metterò a disposizione di questa importante realtà che coinvolge tutti i comuni siciliani la mia modesta esperienza di Sindaco e di Parlamentare, cercando sempre di difendere le autonomie locali e valorizzare al meglio i nostri comuni che spesso sono stati mortificati dalla politica regionale e nazionale. Abbiamo il dovere di invertire la rotta e sono certo che con Anci riusciremo finalmente a far sentire la nostra voce in maniera forte e autorevole per migliorare la quotidianità della vita nelle nostre comunità”.