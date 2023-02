Torrenova – Il sindaco Salvatore Castrovinci è stato riconfermato alla guida di Sicilia Acque, come disposto dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Sono veramente soddisfatto – ha affermato il primo cittadino di Torrenova – per la nomina di ieri a firma del Presidente Schifani che mi riconferma alla guida di un ente strategico e importante come Sicilia Acque. Essere riconfermati dopo lo spoyl system rappresenta per me un motivo di orgoglio e di apprezzamento del lavoro svolto in questi mesi e dei tanti risultati raggiunti in un momento storico così difficile”.

“Continuerò a svolgere il mio compito – assicura Castrovinci – con grande umiltà, sperando di poter dare il mio contributo e di ripagare con lavoro e sacrificio la fiducia accordatami”.