Venetico – Sempre più attenzione verso l’attualità, verso la nostra storia che è anche il nostro presente e che noi abbiamo il dovere di raccontare alle future generazioni. In questa prospettiva l’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Venetico ha inaugurato una serie di incontri che si inseriscono nel progetto “Insieme contro le mafie. Capaci…di vincere”.

Il primo incontro si è tenuto nell’Aula Magna ed ha visto protagonisti gli studenti del primo anno della scuola secondaria di Primo Grado. Protagonsta indiscussa dell’incontro è stata la giovanissima Graziella Campagna, vittima innocente di mafia. Hanno partecipato il Signor Pietro Campagna, fratello di Graziella Campagna, e il Capitano Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo.

Ad apertura della manifestazione tutti i ragazzi delle classi prime hanno intonato, davanti allo sfondo video realizzato da un alunno, le parole della canzone “Pensa” di Fabrizio Moro, che è diventata un vero e proprio inno della lotta contro la mafia. Subito dopo vi sono stati i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dott.ssa Laura Aliberti, la presentazione del progetto e dei relatori.

Pietro Campagna ha saputo toccare i cuori di tutti. Con la compostezza che lo contradistingue e con al potenza che in questi anni di lotta lo ha sempre accompagnato, ha raccontato ai presenti tutte le tragiche tappe della scomparsa della sorella e del processo che ne è seguito, fino ai giorni nostri. “Numerosi i riferimenti allo sconvolgimento emotivo -dichiarano dall’Istituto- che tutto ciò suscita all’interno della famiglia di una vittima di mafia, ma esemplare la motivazione e la devozione al senso di legalità che ha spinto tutti i membri della famiglia a rimanere sempre nel giusto cercando giustizia, e a perseguire una campagna si sensibilizzazione importantissima per le generazioni future. La testimonianza del Signor Campagna ha colpito un po’ tutti perché l’efferato crimine è stato compiuto nel nostro territorio e per la giovane età della povera Graziella.”

Molto importante anche l’intervento del Comandante dei Carabinieri di Milazzo, Capitano Andrea Maria Ortolani, che, dichiaratosi siciliano di adozione, ha parlato di alcuni arresti eccellenti, affermando che la mafia non si sconfigge solo con gli arresti, ma soprattutto nel cambio di mentalità soprattutto a partire daipiù giovani. “In riferimento -raccontano ancora dall’istituto- a ciò ha voluto ricordare con evidente commozione Filippo Salvi, maresciallo del Ros di Palermo, che scivolò e morì in una scarpata, mentre stava installando una telecamera per indagare su alcuni personaggi che si presumeva vicini a Messina Denaro, già ricercato ai tempi, e proprio a lui il Ros ha dedicato l’arresto del super latitante. Successivamente, alzatosi dal posto, si è avvicinato agli alunni che ha voluto coinvolgere con una discussione-dibattito aperta, ai quali ha voluto inoltre rimarcare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri che non deve essere vista come Ente punitivo, ma come punto di riferimento e supporto al quale rivolgersi.”

Due alunni hanno poi donato a Pietro Campagna un ritratto di Graziella, realizzato da due alunni della scuola secondaria di Roccavaldina in collaborazione con l’insegnante di Arte e immagine. Al Capitano Ortolani invece sono stati donati due ritratti del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alrealizzati da due alunne della scuola secondaria di Fondachello Valdina, sotto la supervisione della loro insegnante di Arte e Immagine.

Infine gli alunni della scuola secondaria di Venetico hanno nuovamente cantato la canzone “Pensa” coadiuvati durante il ritornello da tutti gli alunni e davanti ad un’altra slide show realizzata da un’altra alunna della classe prima. Tutti gli studenti hanno indossato per l’occasione il badge della scuola realizzato ad hoc da un alunno, raffigurante Graziella Campagna che si sporge da una finestra con le imposte ben aperte, un lenzuolo con su scritto “No alla Mafia” e a capeggiare sopra tutto la scritta “Io vedo, io sento, io parlo”, perché, come hanno scritto le studentesse sullo striscione della manifestazione, “La mafia uccide, il sapere salva! Noi vogliamo essere cittadini consapevoli!”. Senza dimenticare il meticoloso lavoro dei video-maker e delle hostess, facenti parte del corpo studentesco, oltre che la preziosa collaborazione dei docenti che con devozione hanno lavorato e curato la parte musicale, artistica e organizzativa della manifestazione.

Il progetto costituisce una base preziosa per motivare alla legalità, nasce dalla volontà della Dirigente Scolastica, dott.ssa Laura Aliberti, della sua collaboratrice Prof.ssa Daniela Russo, dei Referenti del Progetto, Prof. Domenico Pettineo e Prof.ssa Angela Maria Arco, coadiuvati dal Comandante della Compagnia di Milazzo Cap. Andrea Maria Ortolani, di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del giusto, nell’ottica di una generazione che poggi le basi su fondamenta solide e ligie.