Messina – “Così come è stata concepita di certo non l’approveremo e presenteremo senz’altro in Aula degli emendamenti per renderla meno indigesta ai contribuenti”. A illustrare le loro proposte di modifica del regolamento della Tari sono stati oggi in conferenza stampa i consiglieri Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone.

Hanno spiegato anche si essere contrari all’eliminazione dello sconto del 35 per cento sulla parte variabile del tributo a chi conferisce nelle isole ecologiche i 60 kg annui pro-capite di rifiuti. Un no che nasce dall’impatto sociale ed economico negativo “che ciò determinerebbe per tantissime famiglie, sia per quello ambientale perché inevitabilmente i rifiuti da conferire col porta a porta aumenterebbero esponenzialmente con conseguente maggiore dispiegamento di risorse umane da parte di MessinaServizi”. Un’altra obiezione riguarda le limitazioni che la Giunta ha previsto per la riduzione del tributo nelle case tenute a disposizione che prevedono, in aggiunta al distacco Enel, anche il distacco delle utenze del gas e della fornitura idrica nonché l’assenza totale di arredi.

“Non possiamo accettare che il tributo da versare per le seconde case, debba essere pagato tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare del detentore dell’immobile che paradossalmente risiede in un’altra abitazione”. Chiedono che le agevolazioni per la riduzione del tributo non sia rivolte solo ai nuclei che abbiano un invalido al 100 per cento, come avvenuto nel 2019, ma anche alle famiglie indigenti o a basso reddito.