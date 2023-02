Con due finanziamenti, rispettivamente di 23.147 euro e di 10.172 euro, il Comune di Ucria potrà aderire alla Piattaforma Notifiche Digitali e alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza agevoleranno l’interoperabilità delle banche dati in un ecosistema che abilita lo scambio semplice e sicuro di informazioni tra le PA attraverso una piattaforma unica, un catalogo di servizi software (API) in costante crescita e un insieme di regole condivise, al fine di incrementare l’efficienza dell’azione amministrativa, ridurre la richiesta di dati al cittadino e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese. Inoltre, con questi finanziamenti, il piccolo centro Nebroideo avrà l’opportunità di mettere a disposizione di altre amministrazioni i propri dati tramite la pubblicazione di nuove API nel catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

“La finalità del progetto – ha spiegato il sindaco, Vincenzo Crisà – è rendere concreto il principio europeo che stabilisce l’inserimento di informazioni una sola volta, consentendo così a cittadini ed imprese di non dovere più fornire i dati che la pubblica amministrazione già possiede per accedere a un servizio. Gli enti pubblici, infatti, dopo essere stati autenticati ed autorizzati dalla Piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro, ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace”.

Finora il Comune di Ucria ha ottenuto oltre 220 mila euro da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio. I finanziamenti, tutti ottenuti in prima fascia, così come fatto da solo altri 300 comuni italiani, riguardano l’aggiornamento in sicurezza dei servizi comunali in cloud, l’estensione dell’utilizzo della piattaforma PagoPa a tutti i servizi di pagamento gestiti dal Comune, la rivisitazione del portale comunale, l’estensione dei servizi su App Io e dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid/Cie.