Con un incontro con i sindaci dei Comuni del Parco, entra nel vivo la gestione del Commissario straordinario dell’Ente Giovanni Cavallaro, dirigente dell’Amministrazione regionale, nominato a fine gennaio dall’Assessore al Territorio Elena Pagana, per esercitare le funzioni previste dalla legge sino all’insediamento del prossimo Presidente.

Già tracciate alcune delle priorità, condivise dagli amministratori presenti all’incontro che, si sono soffermati al momento su pochi ma incisivi aspetti, oggetto della gestione dell’Ente: dalla necessità di avviare una attenta politica di gestione delle risorse umane, alla valorizzazione del comprensorio tutto che passa inevitabilmente dalla fruizione e dalla viabilità.

E ancora: PNRR, gestione dei beni dell’Ente e dei Musei in particolare, “tutela del territorio del Parco che – come evidenzia il Commissario Cavallaro – conosco bene per lo straordinario il patrimonio naturale. L’enogastronomia merita l’abbinamento del settore dell’ospitalità che intendo potenziare per arricchire l’offerta turistica”.

Tracciate così le prime linee guida alla presenza degli amministratori dei Comuni di Alcara Li Fusi, Cesarò, Floresta, Longi, S.Agata Militello, San Marco d’Alunzio e S.Stefano di Camastra che hanno assicurato la propria collaborazione: adesso in programma un Comitato Esecutivo e a seguire una serie di incontri presso l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente.