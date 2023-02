Sono stati assolti due imprenditori originari di Messina, Daniela Romeo ed Alessandro Romeo, che rispondevano delle ipotesi di falso, occupazione abusiva di area demaniale ed esecuzione di opere in assenza della necessaria autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il procedimento che vedeva imputati i due era riferito al sequestro preventivo eseguito dalla Guardia Costiera nel dicembre 2018, su disposizione del Gip, di un’area demaniale di circa 2000 metri quadri in territorio di Caronia, utilizzata abusivamente come zona di alaggio e varo di imbarcazioni.

Secondo quanto contestato all’epoca dagli inquirenti, su quell’appezzamento di terreno a ridosso della spiaggia di Caronia Marina, in uso alla società “Spectra Marine”, l’attività di alaggio e varo delle imbarcazioni sarebbe stata espletata senza alcun titolo autorizzativo né per la detenzione né per l’utilizzo del terreno demaniale in questione.

A conclusione del dibattimento, quindi, il giudice monocratico del Tribunale di Patti, Vincenzo Mandanici, ha assolto i due imputati, difesi dall’avvocato Giuseppe Iarrera, perché non è stata raggiunta la prova che abbiano commesso i fatti. Indicato in 90 giorni il termine per il deposito dele motivazioni.