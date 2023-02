“La Casa di Vincenzo non esisterà più”. Con tanta tristezza lo mette nero su bianco Cambiamo Messina dal basso che affida ad una nota stampa l’amarezza per la “scomparsa” di un luogo pensato e voluto dall’amministrazione Accorinti che il 17 febbraio del 2014 dedicò questo luogo a due passi dalla stazione a “Vincenzo, un senzatetto che era entrato nel cuore di Renato e di molti”.

Nasceva in città un piccolo fiore: un centro di accoglienza notturno a bassa soglia, per dare un tetto e un letto ai senza fissa dimora, per proteggere dal freddo chi dormiva per strada. Lo spazio scelto non era casuale: un ambiente degli ex Magazzini Generali veniva adibito a rifugio in un luogo centrale, proprio vicino alla stazione dove spesso si raccolgono clochard e persone bisognose. Adesso invece “la chiusura di quello spazio ci riempie di amarezza. Sia chiaro: sarebbe un segno di grande civiltà e umanità se la nostra città fosse ricca di luoghi di accoglienza per persone in difficoltà, e siamo consapevoli che sotto certi punti di vista i locali di Collereale possono fornire alcune comodità in più. Ciò non ci impedisce di chiederci perché il nuovo luogo di accoglienza non sia stato creato in aggiunta, e non in sostituzione di quello precedente”.

Il movimento politico si chiede il perché si pensi a creare “una sede per I-hub dello Stretto” e questa scelta della schiacciare “la necessità di un rifugio a bassa soglia proprio lì, nella zona della stazione, in un posto raggiungibile facilmente a piedi nelle notti di freddo, e non in un luogo decentrato come gli ex locali della scuola Dina e Clarenza”.

Commentano anche il cambio di denominazione della struttura. “Oltre a sembrarci un segnale di rottura esplicita con un’azione importante compiuta dall’amministrazione Accorinti (ricordiamo che un rifugio notturno comunale non esisteva, prima), ci fa riflettere il fatto che di un clochard è facile cancellare nome e memoria. Intitoliamo strade e palazzi a personaggi importanti, e ogni modifica di intitolazione richiede anni e complessi passaggi burocratici: per Vincenzo no, non è così; basta il gusto per un nome diverso a spazzare via quel tentativo semplice e bello di dare ad un povero la dignità che per le vie delle nostre città è riservata solo ai potenti” concludono.