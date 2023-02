Messina – Prosegue senza sosta il servizio della sezione Radiomobile della Polizia Municipale che sta pattugliando costantemente il territorio, come richiesto dall’amministrazione e dal comando a tutela delle categorie più deboli quali i disabili.

Incredibile il caos viabile registrato ieri sulla via San iachiddu, dove una Renault Clio parcheggiata a schiena di pesce in maniera trasversale al senso di marcia aveva ostruito totalmente il passaggio di bus di linea, auto e furgoni. Gli uomini del Nucleo Radiomobile giunti sul posto non credevano ai loro occhi per come hanno trovato parcheggiata l’auto.

Sanzionata, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi, veniva ripristinata la circolazione attivando viabilità con il senso unico alternato per oltre un’ora. Si ricorda alla cittadinanza il numero telefonico della centrale operativa 090771000 attivo giorno e notte, 24 ore su 24. Le telefonate vengono cronologicamente accodate.