Sono più di cinquemila le vittime del terremoto accertate tra Turchia e Siria. E’ un numero, purtroppo, ancora provvisorio. Si scava ancora, infatti, tra le macerie degli edifici distrutti. Secondo una stima, il dato finale potrebbe essere addirittura di quattro volte superiore.

Sono migliaia le case distrutte, peraltro in un momento dell’anno molto freddo in cui le temperature vanno sotto zero. Ospedali, scuole e strutture sanitarie sono distrutte. Straziante la foto che viene da Kahtammanmaras in cui un uomo tiene la mano della figlia quindicenne, morta sotto le macerie.