Le indagini sui presunti fiancheggiatori del capomafia Matteo Messina Denaro proseguono frenetiche. I Carabinieri del Ros hanno arrestato Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che è accusato di avere curato il boss durante la sua latitanza.

Al professionista sanitario vengono contestati i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Arrestato anche Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato la sua identità al padrino. All’uomo vengono contestati il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena, aggravati dall’avere favorito cosa nostra.

“Tutte le indagini ancora in pienissimo e frenetico svolgimento sulla ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la cattura di Messina Denaro – scrivono i pm – hanno innanzitutto offerto uno spaccato dell’assordante silenzio dell’intera comunità di Campobello di Mazara che, evidentemente con diversi livelli di compiacenza omertosa, paura, o addirittura complicità, ha consentito impunemente al pericoloso stragista ricercato in tutto il mondo di affrontare almeno negli ultimi due anni cure mediche e delicatissimi interventi chirurgici in totale libertà”.