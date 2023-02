Sant’Agata Militello – Due comunità in lutto per una morte più inspiegabile e inaspettata che mai. La tragica scomparsa del giovanissimo Santagatese Giuseppe Corrao, avvenuta in circostanze in via definizione a Lucca nella mattinata di martedì 7 febbraio, infatti, ha lasciato attoniti e scossi anche i colleghi del laboratorio analisi del presidio ospedaliero San Luca della cittadina Toscana, che non riescono a farsi una ragione della tragedia che ha colpito l’intera comunità sanitaria dove Giuseppe, da circa un paio di anni, operava con grande perizia e competenza, svolgendo il suo lavoro in maniera seria e professionale.

Il giovane tecnico di laboratorio, inizialmente impiegato durante l’emergenza legata al Covid, era poi stato collocato all’interno del laboratorio che eroga i servizi di analisi al nosocomio lucchese.

I colleghi con cui abbiamo avuto modo di parlare, non hanno potuto ne saputo dare una chiave di lettura su quanto accaduto; ciascuno di loro conserva un affettuoso ricordo del giovane scomparso.

Molte le lacrime, immenso il senso di impotenza davanti alla caducità della vita, sentimento acuito anche dall’età della vittima.

“Giuseppe era sempre disponibile e sorridente con tutti, nessuno poteva aspettarsi un simile, drammatico epilogo”, ci dice una collega con lui dal primo giorno di lavoro a Lucca, appena uscita dalla camera mortuaria dove le è stato possibile insieme ad altri operatori del laboratorio, dare l’ultimo saluto a Giuseppe che, mercoledì mattina, sarà trasferito in Sicilia nella natìa Sant’Agata Militello, per consentire di svolgere i funerali e ricevere l’abbraccio dell’intera comunità, sgomenta dalla notizia.

“Non abbiamo mai notato nulla di strano, nessun segno che lasciasse presagire tutto questo; è stato letteralmente un fulmine a ciel sereno, siamo senza parole”, aggiunge la dottoressa.

Pare che non sarà eseguita l’autopsia e, da quanto si apprende, non è chiaro se la procura di Lucca aprirà un’inchiesta sull’accaduto.

Gli inquirenti, tuttavia, ipotizzano che il messaggio postato dal ragazzo sul proprio profilo Facebook alle 10.07 – pochi secondi prima della caduta dalla torre Guinigi che lo ha ucciso – non lasci spazio ad ulteriori interpretazioni.

La drammatica notizia arriva a pochi giorni dal primo anniversario della morte di un altro giovane Santagatese, Mattia Catanzaro, avvenuta a Verona.

I colleghi di lavoro di Giuseppe Corrao, hanno voluto affidare a 98zero.com un loro pensiero che pubblichiamo interamente così come lo abbiano ricevuto, associandoci al sentimento di cordoglio.

“Ti ricorderemo sempre così: allegro, dolce, affettuoso, altruista.

E questi sono solo alcuni dei tuoi pregi.

Siamo onorati di aver potuto lavorare con te.

Ci mancherai tantissimo e ti porteremo sempre nei nostri cuori.

I tuoi colleghi del laboratorio del San Luca di Lucca”.