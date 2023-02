Bangladesh, Siria ed India. Sono queste le aree da cui provengono i 275 migranti sbarcati oggi al porto di Messina. Sono stati salvati ieri sera a largo delle coste siracusane e trasportati al molo Norimberga a bordo della nave Fiorillo della Guardia costiera, dove erano stati fatti salire per salvarli quando sono stati intercettati in acque internazionali.

Le 275 persone arrivate alle 8 di questa mattina a Messina fanno parte del gruppo di circa 500 persone che si trovavano a bordo di un peschereccio. Erano in balia del mare reso agitato dalle cattive condizioni meteo, e infreddoliti per le basse temperature. Le operazioni di trasbordo su imbarcazioni della Capitaneria di Porto e della Guardia di finanza non sono state semplici, ma alla fine tutte le persone a bordo del peschereccio sono state messe al sicuro e rifocillate.

Appena hanno messo piede a Messina sono state avviate le operazioni di sbarco con l’identificazione, fotosegnalamento e gli adempimenti sanitari. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Messina e vedono operativi sul campo polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, volontari della Croce Rossa e assistenti sociali del comune di Messina