Messina – E’ stato trasferito presso il carcere di Gazzi il ventenne messinese causato di avere accoltellato alla gola un ventiduenne presso una discoteca di Villafranca Tirrena nella nottata di domenica 29 gennaio. Il giovane, incensurato, è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri della Compagnia Messina Centro gli hanno notificato il provvedimento emesso dal Gip su richiesta della Procura. A carico del ventenne, identificato in breve tempo dall’accaduto, sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Villafranca Tirrena. Il ventenne, subito dopo avere abbandonato il locale, come dimostrerebbero le immagini di videosorveglianza della discoteca, ha fatto perdere le sue tracce.

L’attività d’indagine avrebbe consentito di apporre che l’aggressione è avvenuta “apparentemente senza motivo e con lucida efferatezza“. L’indagato si sarebbe infatti recato verso il tavolo della vittima, colpendola con uno scatto e fuggendo senza che i presenti si accorgessero di nulla, nell’immediato. Sono stati gli addetti alla sicurezza, subito dopo, ad allertare i soccorsi e i Carabinieri che identificavano il presunto aggressore.

Il giovane ferito, trasportato dal 118 al Policlinico, era stato giudicato non in pericolo di vita e, dopo le cure necessarie, veniva dimesso. I sanitari hanno evidenziato che, per puro caso, la ferita non è risultata fatale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non

colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione. FOTO: ARCHIVIO