La Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo è nata nel 2017 in concorrenza con il safer internet Day. Tale ricorrenza cade, infatti, all’inizio del mese di febbraio ed è riconosciuta da quasi 150 paesi. “Bullismo” è una parola che ha origini nella lingua anglosassone.

È importantissimo educare fin da piccoli su questa tematica. E’ per tale motivo che le maestre della scuola dell’infanzia Principe di Piemonte, Katia Gussio e Paola Arria, in classe, hanno trattato il tema del bullismo leggendo una poesia di Costanza Deluca intitolata “Un vero citrullo” che testualmente citava:

“Chi è il bullo? È un vero citrullo! È abituato a litigare, gli altri fa stare male,

con gestacci e parole,

fa sempre quello che vuole .

Aggressivo e prepotente

è spesso irriverente.

È intento ad offendere

chi non si sa difendere .

Se ti dovesse provocare,

non ti spaventare,

l’adulto dovrai avvisare:

solo lui ti potrà aiutare !

Il bullismo e anche virtuale: in rete lo potresti trovare .

Chi dovraii avvisare?

Con urgenza la Polizia postale!

Questa poesia così esaustiva, ha dato gli strumenti adatti alle maestre per affrontare con i bambini questo tema così complesso e delicato come il bullismo e il cyberbullismo.

In circle time le insegnanti hanno intavolato con gli alunni una conversazione e una riflessione dapprima inerente la poesia stessa poi con esempi reali si è spiegato ai bambini chi è il bullo e il cyber bullo e quali sono le strategie per affrontarlo non avendo paura di informare gli adulti di riferimento ( genitori e insegnanti) qualora se ne incontrasse uno.

Per un approfondimento maggiore sul tema i bambini sono stati invitati a visionare alla lim dei cortometraggi sull’argomento e con le maestre hanno riflettuto e conversato sulla importanza del rispetto delle regole e sulla importanza dei corretti comportamenti da contrapporre agli atti di bullismo.

Le maestre invitano anche i ragazzi più grandi a non farsi lasciare intimorire da chi attraverso la rete di internet mette in atto questi meccanismi insulsi che sfociano nel cyber bullismo e invitano i giovani a denunciare sempre e rivolgersi qualora ce ne fosse bisogno alla polizia postale più vicina.