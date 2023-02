Si è finalmente conclusa, questa mattina, la problematica relativa all’impianto di riscaldamento della scuola media di Via Piave a Capo d’Orlando.

È stato lo stesso assessore Salvatore Cirilla a comunicarcelo. “Finalmente il tecnico questa mattina ha concluso il lavoro ed i ragazzi nelle aule anche del piano terra dell’edificio sono adesso al calduccio” ci ha dichiarato.

In questi giorni non erano mancate le polemiche, anche se pacate, tra genitori ed istituzioni per il mancato funzionamento delle macchine all’interno del plesso del centro di Capo d’Orlando.

Dopo l’inaugurazione del 30 novembre scorso le pompe di calore non sono mai entrate i funzione. Prima perché le temperature sono state piuttosto miti sino a metà dicembre e, successivamente, perché l’impianto non ha ripreso a funzionare a causa di alcune schede.

Dopo diversi incomprensioni anche i tecnici specializzati finalmente si è arrivati ad una soluzione definitiva.

“Chiedo scusa a tutti i genitori per il disagio causato dal mal funzionamento della caldaia ma a volte non tutto va per come viene programmato. Purtroppo c’è voluto più del previsto per risolvere il problema ma finalmente ci siamo riusciti” ci ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica istruzione Salvatore Cirilla.