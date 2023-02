E’ atteso per martedì prossimo, giorno di San Valentino, per uno strano destino proprio nel giorno degli innamorati, il rientro delle salme dei giovani fidanzati Nino Calabrò e Francesca Di Dio, uccisi nell’abitazione dove vivevano in Inghilterra, lo scorso 21 Dicembre.

Dopo gli ulteriori approfondimenti della magistratura inglese e gli adempimenti burocratici, legati all’autorizzazione da parte del consolato italiano e dopo aver effettuato la secondo autopsia, richiesta e autorizzata dell’avvocato del presunto assassino, il coroner (Medico Legale Inglese) ha liberato le salme dei giovani siciliani che, da quasi 50 giorni, si trovano presso l’obitorio di Middlesbrough. La partenza avverrà dall’Aeroporto di Manchester, direzione Catania – Fontanarossa, dove i feretri arriveranno nel primo pomeriggio del 14 febbraio.

Per il duplice omicidio è stato arrestato, e rimane tuttora in carcere, il coinquilino ed amico di Nino, Andrea Cardinale, di Palermo. Ancora non è chiaro cosa sia davvero successo in quell’appartamento tra la notte del 21 e l’alba 22 dicembre e cosa sia scattato nella mente di Andrea Cardinale: quell’amico apparentemente timido e riservato. Nino è stato ritrovato senza vita nel suo letto, mentre Francesca giaceva a terra nello sgabuzzino in una pozza di sangue, massacrata, forse, mentre stava scappando, nel tentativo di trovare riparo da quello che le stava, da li a poco, per accadere.

In attesa che le salme rientrino nei paesi di origine, la Polizia continua incessantemente le indagini per capire il movente e come sia accaduta la tragedia. Per questo motivo, hanno deciso di mantenere l’appartamento sotto osservazione. Invece, sembra che la difesa di Cardinale voglia chiedere l’infermità mentale per il presunto autore del duplice omicidio.

Ancora una settimana, quindi, e le comunità di Montagnareale e Milazzo potranno salutare per l’ultima volta i due giovani innamorati e rendergli omaggio. I corpi di Nino e Francesca, resteranno a disposizione dei propri familiari per poi celebrare i funerali nei rispettivi paesi di origine. I funerali di Francesca si terranno presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Montagnareale, quelli di Nino presumibilmente presso la Basilica Minore di San Sebastiano Martire, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Intanto, sulla piattaforma Gofundme, continua la raccolta fondi per aiutare le famiglie di Francesca e Nino a sostenere le spese del funerale e il rientro della salma dall’Inghilterra in Sicilia. Chi volesse contribuire, aiutando i familiari di Nino e Francesca ad affrontare alle spese per il rientro delle salme, può farlo ai seguenti link:

https://www.gofundme.com/f/per-francesca-di-dio-un-dono-in-suo-ricordo

https://www.gofundme.com/f/debmsy-nino-calabro