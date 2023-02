Galati Mamertino – E’ prematuramente scomparso all’età di 58 anni, nella mattinata di Lunedì 6 Febbraio, Gerardo Calogero Carcione, ex Assessore Comunale e Vice-Sindaco di Galati Mamertino delle amministrazioni Ianni‘ e Natale.

Gerardo Carcione ha avuto sempre un impegno attivo nelle istituzioni cittadine, quale Presidente del Comitato Feste San Basilio, e ha svolto anche la funzione di Consigliere Comunale; il Sindaco galatese Vincenzo Amadore e l’Amministrazione Comunale, anche a nome dell’intera comunità di Galati Mamertino, hanno espresso il più sentito cordoglio alla famiglia dell’amministratore scomparso.

“E’ stato un marito devoto e un padre amorevole – affermano gli amministratori -. Desideriamo ricordarlo anche per il suo impegno attivo nelle istituzioni cittadine e per le sue funzioni di Consigliere, Assessore e Vice-Sindaco in diversi mandati politici. Anima appassionata della Frazione San Basilio ha speso, come suo padre prima di lui, l’intera sua esistenza alla valorizzazione culturale, sociale, economica e religiosa della sua comunità. Con lui se ne va un punto di riferimento e un ammirevole esempio di amore, per la propria gente e per il proprio paese”.

I funerali dell’ex amministratore galatese Gerardo Carcione avranno luogo nella giornata di domani, Mercoledì 8 Febbraio, alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre di Galati Mamertino.