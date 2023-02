Rometta – Risparmiare sulla tariffa TARI? Si può anche grazie all’uso delle compostiere che permettono uno sgravio notevole in bolletta.

Ne è un esempio il Comune di Rometta, dove da tanto tempo già si può ottenere gratuitamente la compostiera. Il Sindaco Nicola Merlino, insieme alla sua rosa di Assessori, è da sempre stato molto attento alla raccolta differenziata, al corretto conferimento dei rifiuti e all’ambiente in genere.

Il Primo Cittadino snocciola alcuni numeri per far toccare con mano quanto Rometta sia attenta anche alla frazione organica. Nel comune peloritano infatti c’è uno dei più alti numeri di compostiere in Sicilia: se ne contano circa 600. Tradotto in termini spiccioli e calcolando che ogni compostiera viene utilizzata in media da 3 persone, significa che a Rometta circa 1800 utenti trasformano l’umido prodotto in fertilizzante per i propri orti. E ancora, secondo i dati di Merlino, ciò significa che il 20% della spazzatura, umido in questo caso, non viene portata in discarica con risparmi nel piano economico.

Il risparmio fiscale che si ottiene utilizzando la compostiera domestica può andare da 30 a 130 euro.

“Per la precisione – dichiara il Sindaco Merlino- possiamo sintetizzare che c’è un risparmio di 30 euro un nucleo familiare con un solo componente, di 50 euro con due componenti, di 70 euro con tre componenti, di 90 euro con quattro componenti, di 110 euro con cinque componenti e di 130 con sei o più componenti.” Secondo il Sindaco inoltre un altro, importantissimo, vantaggio è quello per l’ambiente. “Per ottenere la compostiera gratuita e i relativi sgravi -precisa il Sindaco- non per forza bisogna avere l’orto vicino casa, ma è possibile collocarla anche in un terreno vicino. Se non si possiede alcun terreno, c’è la possibilità di presentare una dichiarazione scritta da un parente o un amico, dove testimonia che l’utente scarica la compostiera nel proprio terreno.”

“Come è noto, a causa della mancanza di strutture o discariche per smaltire l’umido in Sicilia, -ha precisato il Sindaco- i comuni sono costretti a trasportarlo in strutture fuori dal territorio siciliano, con un notevole aumento dei costi di trasporto (spesso triplicato). L’utilizzo delle compostiere, che il comune continua a fornire gratuitamente, non solo fa ottenere immediati sgravi fiscali ad ognuno, ma consente anche una diminuzione dei corposi costi di trasporto e di smaltimento senza i quali i comuni saranno costretti ad aumentare, a loro volta, le tariffe. Non dimenticando anche i benefici per l’ambiente che realizziamo, insieme con il concime per i nostri orti o giardini che otteniamo. Bisogna affrettarsi a richiedere, pertanto, al comune la compostiera domestica.”