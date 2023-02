Ridare centralità al tema del lavoro. E’ stato questo in sintesi l’argomento cardine, trattato nel convegno organizzato a Patti dal Movimento Cristiano Lavoratori.

Il lavoro su cui è fondata la Repubblica italiana, non è il lavoro sottopagato, concesso, sommerso, non considerato, ma è il lavoro che attribuisce dignità, che riconosce diritti e che trasferisce valore. Quel valore che non è solo economico, d’acquisto, ma è soprattutto un valore sociale.

Da anni Papa Francesco ha, in più riprese, sottolineato l’importanza di una nuova visione economico-sociale e della necessità di valorizzare la dimensione espressiva del lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, dove l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita.

Alla tavola rotonda che si è svolta, presso la Casa di accoglienza Sacra Famiglia, hanno preso parte: Padre Antonio Mancuso (responsabile ufficio per pastorale sociale e il lavoro), il Vescovo della diocesi di Patti Mons. Guglielmo Giombanco, il professore Michele Limosani (direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina), Emilio Coppolino (responsabile Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali), Elisa Furnari (presidente fondazione Ebbene) e il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera.

Inoltre, a portare i saluti della città, è stato il primo cittadino Gianluca Bonsignore che ha ringraziato gli organizzatore per aver realizzato questo importante evento a Patti.

Ad introdurre l’incontro, è stato il presidente provinciale di Mcl Fortunato Romano che, dopo aver spiegato le ragioni che hanno portato a realizzare l’incontro nella città di Patti, tra cui quello legato alla nascita del movimento in provincia, sui input dell’allora vescovo della diocesi di Patti mons. Carmelo Ferraro (avvenuto proprio 50 anni fa), ha subito posto ai presenti delle domande, su cui riflettere e cercare di trovare delle risposte concrete.

Le parole chiavi che sono state evidenziate e ribadite, durante l’incontro, sono state: solidarietà, dignità e condivisione.

Il professore Michele Limosani, direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, ha tracciato le sfide da affrontare nei prossimi anni sul tema del lavoro che interessano tutto il paese, ma in particolar modo la Sicilia. Secondo Limosani, per creare le nuove condizioni di lavoro, bisogna porre l’attenzione sulle questioni legata alla perdita di capitale sociale, al calo del dato demografico, e la formazione sui giovani.

L’intervento del sindaco di Oliveri Francesco Iarrerra, è stato incentrato sugli aspetti negativi, generati dalla carenza di opportunità di lavoro e sulle potenzialità che può offrire lo strumento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“La politica, oggi, – ha affermato la deputata regionale Bernadette Grasso- deve dare delle risposte certe, facendo un inversione di rotta, rispetto al passato. Lavoriamo tutti insieme per creare sviluppo e far si che i nostri giovani possano rimanere nel proprio territorio. In tal senso, dobbiamo fare, tutti, uno sforzo in più”.

“Dal lavoro può nascere il benessere che deve essere per tutti – ha detto il Vescovo Giombanco-, senza far prevalere gli interessi personali. Il lavoro deve garantire possibilità di vivere a tutti, dando la possibilità di esprimersi secondo le proprie capacità e le proprie attitudini, perché nessuno deve essere escluso da tale opportunità”.

A conclusione dell’incontro, il presidente Romano ha donato al vescovo Giombanco un quadro raffigurante San Giuseppe, il santo protettore dei lavoratori, e ha fatto seguito un momento conviviale,dove i presenti, hanno potuto dialogare e salutarsi, dandosi appuntamento al prossimo incontro.