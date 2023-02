Sicilia – L’ANCI Sicilia organizza per il prossimo Giovedì 9 Febbraio un workshop sui percorsi scolastici di alfabetizzazione e sviluppo di competenze, come elemento fondamentale nei processi di inclusione dei cittadini extracomunitari nelle comunità locali.

Il workshop si terrà al San Paolo Palace Hotel di Palermo dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e viene realizzato nell’ambito del progetto COOPERA, finanziato dal Ministero dell’Interno e che vede come capofila il Comune di Palermo, insieme ad altri partner istituzionali in Sicilia.

L’incontro affronterà uno degli elementi fondamentali nei processi di inclusione ed integrazione nelle comunità locali, che vede coinvolti insieme sia cittadini dei paesi terzi accolti nel nostro paese, ma anche e soprattutto i Comuni dove sono collocati i Centri di accoglienza e gli operatori che si occupano dell’orientamento, dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza civile e legale degli Enti Locali, delle ASP, delle scuole, della formazione professionale e dell’Università. E’ rivolto soprattutto a loro questo workshop, per migliorarne i servizi e per risolvere le diverse problematiche riferite all’accoglienza e all’inclusione, per giungere ad attivare meccanismi di collaborazione utili a rafforzare la rete e per promuovere un confronto proficuo tra enti, anche con l’utilizzo di esperti e la diffusione di esperienze positive.

Tra gli interventi previsti nel workshop ci saranno quelli di Angela Errore, Responsabile del progetto COOPERA, di Giovanni Bevilacqua, Dirigente CPIA Caltanissetta ed Enna, di Mari D’Agostino, dell’UNIPA (Università degli Studi di Palermo) e Direttrice della Scuola di lingua per stranieri ItaStra, di Fiorella Palumbo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – USR Sicilia, di Maria Elena Poderati, Vice-Direttore generale del Gonzaga Campus e di Emanuele Zammito, Coop. Novi Familia. I lavori saranno introdotti da Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale dell’ANCI Sicilia, e saranno moderati da Francesco Di Giovanni, dell’ANCI Sicilia ed esperto del progetto FAMI COOPERA.