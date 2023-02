Monforte San Giorgio- Un vero e proprio terremoto politico quello che si è abbattuto a Monforte San Giorgio dopo la decisione dell’ormai ex Vicesindaca Maria Rosa Maimone di presentare le dimissioni. Nella lettera di dimissioni (ne abbiamo parlato qui) ha fatto riferimento al fatto che non c’erano più le condizioni necessarie per esercitare le funzioni che le erano state delegate.

Sulla vicenda interviene anche il Sindaco Giuseppe Cannistrà, al cui fianco la Maimone ci è stata per 10 anni. Cannistrà ammette di aver appreso la notizia per mezzo stampa. “Sono molto rammaricato per questa decisione, avvenuta così all’improvviso. Mi sorprende molto il fatto che Maria Rosa Maimone abbia lasciato la Giunta proprio in un periodo così delicato. Gli ultimi mesi di una legislatura infatti sono un momento condizionante anche per le future compagni che dovranno amministrare il paese. Quindi colpisce il fatto che la Maimone abbia deciso di lasciare la Giunta proprio adesso.

A maggio ragione perché in questo frangente -rimarca il Sindaco- sono molteplici le scadenze vincolanti, in particolare quelle legate ai fondi PNRR che devono arrivare nel nostro comune. È normale che l’uscita del Vicesindaco e Assessore, anche nella qualità di quota rosa all’interno della Giunta, comporterà non poche difficoltà a deliberare. Quindi di conseguenza non possono essere esclusi rallentamenti, se non anche il pericolo di perdere queste preziose risorse. Sarebbe stato preferibile che, seppure il Vicesindaco avrebbe maturato la decisione di lasciare la maggioranza, quantomeno lo anticipasse con un minimo di preavviso per evitare questa ulteriore complicata situazione.

Sicuramente -continua Cannistrà- la sua scelta influirà anche nello scenario elettorale che la prossima primavera interesserà Monforte San Giorgio. Già circolano i nomi di Antonino Polito e Antonio Pinizzotto e a questo quindi deduco si aggiunga quello della Maimone.”