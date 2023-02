Il fascicolo è stato aperto e sarà il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, dottoressa, Antonietta Ardizzone ad occuparsene. La vicenda che ha riguardato Marta Merlino, giovane mamma di Capo d’Orlando ricoverata dopo il parto al Cannizzaro di Catania, ha scosso un intero territorio.

Le sue condizioni di salute rimangono critiche anche se, dopo le trasfusioni di sangue di qualche giorno fa, sono leggermente migliorate. Marta, al momento, è stata risvegliata dal coma farmacologico ed è stata anche estubata ma rimane in terapia intensiva e con prognosi riservata. La sua vita rimane ancora in pericolo.

I genitori di Marta Merlino, che vivono a Capo d’Orlando, lanciano un accorato appello per cercare di comprendere al meglio cosa sia realmente successo.

“Chi sa parli e racconti cosa è accaduto a nostra figlia!” hanno fatto sapere tramite il loro legale, l’avvocato Massimiliano Fabio.

L’intento sembra essere quello di verificare possibili responsabilità sanitarie visto che, secondo quanto dichiarato dai familiari, Marta è stata sottoposta all’intervento di taglio cesareo dopo oltre 56 ore di travaglio.

Come già raccontato ieri, Marta il 13 gennaio scorso alle 15.30 è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove le è stato riscontrato uno stato di setticemia avanzata (shock settico) ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’estrazione di un ingente quantità di liquido infetto.

Del resto sono stati anche i familiari a denunciare un comportamento poco comprensibile dei medici dell’Ospedale di Patti. Ha infatti riferito il compagno di Marta Merlino, Giuseppe Casella che “In ospedale si sono comportati in una maniera indecente e, quando mi è stato concesso di vederla dopo la nascita della bambina, era impaurita, scoraggiata, magra, con la febbre e gli occhi pesti. Ci dicevano che era normale perché aveva subìto il cesareo, ma noi vedevamo che andava sempre peggio. Loro, però, hanno ignorato il nostro richiamo d’aiuto e si sono accorti solo dopo due giorni dal parto che ormai Marta era in gravi condizioni”.