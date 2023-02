Il prossimo civico consesso rivedrà il vecchio regolamento, datato 2013, per riportare in auge il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Una vera e propria assemblea elettiva, guidata però da giovanissimi cittadini, dato che il corpo elettorale si costituirà fra gli alunni delle classi 4ᵉ e 5ᵉ della scuola primaria e delle 1ᵉ, 2ᵉ e 3ᵉ delle scuole medie. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva in materia di politica ambientale e della salute, sport e tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

A crederci e a riproporlo, il presidente del consiglio Giacomo Prinzi: «Ritengo che la disaffezione dalla politica, specialmente dei giovani, vada disinnescata anche con questi strumenti. Attraverso la piacevole esperienza i ragazzi potranno appassionarsi, nell’auspicio che la politica stimoli in loro percezioni costruttive a cui dare espressione da adulti».

Un elettorato meno che adolescente, rivestito di carica ufficiale e che pertanto opererà nella stessa sala consiliare del Palazzo Municipale dove, alla prima votazione, verrà nominato il presidente con tanto di giunta. Ogni classe avrà eletto prima un rappresentante per arrivare agli scrutini, fino a comporre il numero di venti consiglieri, i cui lavori verranno ufficialmente supervisionati dal presidente del consiglio e dal segretario comunale o comunque da un delegato, nel rispetto assoluto dell’autonomia dei ragazzi. Un’attività tutt’altro che prettamente ludica, trattandosi di iniziative sancite dalla Carta dei Diritti del Fanciullo del 2010, che prevede anche per i bambini in tale età evolutiva la partecipazione e la collaborazione con le istituzioni. Il fine è di favorire una idonea crescita socio – culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.