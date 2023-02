La sezione locale dell’Archeoclub d’Italia ha organizzato il premio “Antonio Librizzi”, indimenticato assessore alla Cultura del Comune di Capo d’Orlando scomparso nel 2008.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune paladino ed alla sua organizzazione collaborano anche le famiglie dell’assessore scomparso Librizzi e Giuffrè con i due istituti comprensivi locali.

Lo scopo del premio, come afferma l’attuale presidente dell’Archeoclub orlandino Carmelo Caccetta, è di stimolare nei giovani l’amore per il sociale, per la storia di Capo d’Orlando e la sua promozione culturale.

Infatti il riconoscimento, oltre alle tre sezioni dedicate agli alunni dei due istituti comprensivi, ha una quarta sezione riservata ai cultori di storia locale che dovranno produrre elaborati o presentare pubblicazioni, inedite o edite, sulla storia di Agatirno, l’antica Capo d’Orlando.

Antonio Librizzi ha incentivato la ricerca storica ed archeologica di Capo d’Orlando e, da presidente dell’Archeoclub, ha promosso l’istituzione dell’Antiquarium archeologico comunale.

È stato inoltre colui che ha definito l’iter per la realizzazione del Pala Cultura di Via del Fanciullo circa venti anni fa da assessore alla cultura.

La consegna dei premi avverrà alla fine dell’anno scolastico in corso.